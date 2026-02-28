美以空襲伊朗戰雲密布 全球各航空公司紛紛停飛中東航班

美國與以色列聯手空襲伊朗，區域軍事衝突升溫，全球各大航空公司今天相紛紛暫時停飛中東地區航班。

路透社報導，根據即時航班追蹤地圖顯示，隨著以色列證實打擊伊朗目標，美軍發動一系列打擊行動，以及伊朗發射飛彈，報復美以空襲行動。目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列及巴林上空幾乎淨空。

航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，初步資料顯示今天飛往以色列航班取消近40%，飛往中東地區航班則取消6.7%。

目前以色列、伊朗、伊拉克、巴林、卡達、科威特及約旦皆已關閉領空。

歐盟航空安全總署（EASA）今天發布建議，呼籲航空公司避開受軍事行動影響的領空。

英國航空（British Airways）已取消3月3日前飛往特拉維夫與巴林的航班，以及今天飛往約旦安曼的班機。俄羅斯交通部也宣布，俄籍航空已全面停飛前往伊朗與以色列航班。

德國漢莎航空（Lufthansa）宣布暫停今天及明天往返杜拜航班，並暫停飛往特拉維夫、貝魯特及阿曼航班至3月7日。

法國航空（Air France）與伊比利亞航空公司（IberiaAirlines）也取消飛往特拉維夫的航班。威茲航空（Wizz Air）即刻停止往返以色列、杜拜、阿布達比及安曼的服務。

包括印度航空（Air India）在內的多家航空公司也已跟進停飛中東。

總部位於杜拜的阿聯酋航空（Emirates）在社群平台X發文表示，由於中東地區多處領空關閉，因此暫停往返杜拜航班；其姊妹公司杜拜航空（flydubai）則因區域局勢發展，今天暫時停飛。

卡達航空（Qatar Airways）、科威特航空（KuwaitAirways）與土耳其航空（Turkish Airlines）也取消多個中東航班。

荷蘭皇家航空（KLM）原訂3月1日起暫停阿姆斯特丹往返特拉維夫的服務，已決定提前自今天起取消剩下的其餘航班。維珍航空（Virgin Atlantic）則宣布部分航班將重新調整飛航路線，暫時避開伊拉克領空。