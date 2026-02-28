美以聯手襲伊朗 陸外交部發聲：伊朗主權、安全應獲尊重

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國與以色列28日聯手對伊朗發動軍事打擊，大陸外交部晚間發聲表示高度關切，強調伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，也呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判。 （圖／翻攝大陸外交部網站）
美國以色列28日聯手對伊朗發動軍事打擊，大陸外交部晚間發聲表示高度關切，強調伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，也呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判。

大陸外交部網站28日晚間9時許，以不具名發言人名義發布答記者問，就美國和以色列軍事打擊伊朗做出回應。

大陸外交部發言人表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

以色列28日對伊朗實施「先發制人攻擊」，對伊朗首都德黑蘭發動空襲，美國也表示已開始對伊朗發動名為「史詩怒火」的大規模作戰行動。伊朗已展開反擊，波斯灣多國傳出爆炸聲。

