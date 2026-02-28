快訊

美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

拚當億萬富翁靠這一波！大樂透加碼 大小紅包獎號全看這

美以空襲伊朗…他曝母親「2天前赴德黑蘭」 當地狀況曝光

中東再陷戰火！美以轟炸伊朗 多國促降溫、尊重國際法

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社

以色列美國周六對伊朗發動攻擊，使中東再陷軍事對抗；美國總統川普矢言摧毀德黑蘭的飛彈軍火庫，力阻發展核武。

以下為國際社會對這次攻擊的回應：

俄羅斯外交部表示，俄國外交部長拉夫羅夫周六和伊朗外交部長阿拉格奇通話，譴責了美國與以色列對伊朗發動的襲擊。

俄國外交部在聲明中指出，拉夫羅夫「譴責美、以兩國對伊朗發動無端武裝攻擊，此舉違反國際法原則和規範，並完全罔顧對區域及全球穩定與安全造成的嚴重後果」。

黎巴嫩總理薩萊姆

「我重申，我們絕不接受任何人將國家拖入危及國家安全和團結的冒險之中。」

挪威外交部長艾德

「以色列將這次攻擊描述為預防性打擊，但這並不符合國際法。預防性攻擊必須基於迫在眉睫的威脅。」

法國總統馬克宏

馬克宏呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，並表示美國、以色列和伊朗之間戰爭爆發，對國際和平與安全將造成「嚴重後果」。

馬克宏在 X平台發文：「目前的局勢升級對所有人而言都很危險。這種情況必須停止。伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判以終止其核武和彈道飛彈計畫，以及停止破壞區域穩定的行動外，已別無選擇，」。

「這對於中東地區每個人的安全而言，絕對極其重要。」

西班牙總理桑傑士

桑切斯在社群媒體平台 X 上發文：「我們要求立即緩和局面，並完全尊重國際法。」

烏克蘭外交部

烏克蘭外交部說：「當前事件的起因，正是伊朗政權的暴力和有恃無恐，特別是針對和平抗議者的殺戮與鎮壓，這些情況在近幾個月來尤為普遍。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准

上任來第4度 馬克宏訪印度 可望簽下114架飆風戰機大單

輝能超級工廠動土 法官員讚許台法合作盼工業再興

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

相關新聞

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

挺怒火行動！稱川普承諾的援助已抵達 前伊朗國王之子籲人民伺機起義

美國、以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾...

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

以色列28日白天突襲伊朗，大陸學者指出，以色列動手有兩個目的，其一，是擔心美伊談判成功，因此「先發制人」打擊伊朗，破壞美...

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

美國川普總統周六（28日）列出一系列美軍目前在伊朗行動的遠大目標。他呼籲，伊朗人民在美國和以色列大規模轟炸行動結束後，推...

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

美國、以色列聯手襲擊伊朗前，中國一家商用衛星公司連曝美軍部署衛星圖，包括11架美國F-22隱形戰鬥機部署在以色列奧華特空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。