美以空襲伊朗…以色列全境大規模增援兵力 將徵召7萬後備軍人
以色列今天與美國聯手空襲伊朗後，以色列軍方表示，他們已開始在全國所有分區和區域「大規模」增加兵力。
法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「作戰局已開始在所有分區與地區司令部大規模增援地面部隊，以及增加特種部隊的兵力和部署，以強化對各種攻擊及防禦可能情況的戰備。」
聲明還表示：「除此之外，空軍與海軍也將進行重大增援，同時將加強所有火力陣列。」
「紐約時報」（The New York Times）報導，以色列軍方另表示，將在未來數小時與數天內徵召大約7萬名後備軍人，主要為了強化以色列的防空、民防司令部及邊界沿線防禦。
