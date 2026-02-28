美以聯手攻擊 伊朗官媒：多地遇襲規模持續擴大

快訊

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
以色列和美國對伊朗發動空襲，圖為德黑蘭遇襲後的畫面。圖／路透社
伊朗國營媒體表示，美國以色列對伊朗多座城市和地點發動攻擊，規模持續擴大。

美聯社報導，由於直接攻擊，首都德黑蘭上空可見濃煙，並有消息指出，伊斯法罕（Isfahan）、希拉茲（Shiraz）及大不里士（Tabriz）等主要城市及其周邊都傳出爆炸聲。

此外，西部多座城鎮及波斯灣沿岸重要油港城市，包括阿薩盧耶（Asaluyeh）一帶，也有爆炸傳出。

法新社報導，在美國與以色列今天開始針對伊朗境內的軍事及彈道飛彈設施發動攻擊後，以色列安全消息人士表示，「只要我們認為有必要」，對伊朗的打擊行動將持續下去。

這名不願透露姓名的消息人士告訴媒體：「只要我們認為有必要，我們目前的行動將會持續下去，以確保伊朗政權無法恢復能力，威脅區域及更廣泛的國際穩定。」

以色列 伊朗 美國

