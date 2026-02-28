美以聯手突襲伊朗 台灣旅行團受影響？觀光署：暫未接獲通報

美國聯手以色列空襲伊朗。交通部觀光署今天表示，暫未接獲旅行團在當地受影響相關通報；中華航空指出，歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路。

美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，中東局勢升溫。

至於是否有台灣旅行團在附近受到影響，觀光署透過文字回應，目前未接獲旅行社相關通報；經洽駐台拉維夫台北經濟文化辦事處及各主要旅行業公協會，目前也未接獲旅行社相關通報。

華航對此表示，歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。