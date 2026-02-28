美以聯手突襲伊朗 台灣旅行團受影響？觀光署：暫未接獲通報
美國聯手以色列空襲伊朗。交通部觀光署今天表示，暫未接獲旅行團在當地受影響相關通報；中華航空指出，歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路。
美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，中東局勢升溫。
至於是否有台灣旅行團在附近受到影響，觀光署透過文字回應，目前未接獲旅行社相關通報；經洽駐台拉維夫台北經濟文化辦事處及各主要旅行業公協會，目前也未接獲旅行社相關通報。
華航對此表示，歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。