開戰了！陸以色列、伊朗使館急發提醒：做好防範導彈、無人機襲擊準備

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
這個擷自社群媒體的畫面，經法新社證實，是伊朗首都德黑蘭一處遭到美國和以色列空襲後毀損的地區。法新社
這個擷自社群媒體的畫面，經法新社證實，是伊朗首都德黑蘭一處遭到美國和以色列空襲後毀損的地區。法新社

以色列美國28日白天聯手對伊朗開戰，伊朗展開反擊，以伊領空皆已關閉。大陸駐以、伊大使館都發出通知，特別提醒當地大陸公民切實加強安全防範。內容指出，要提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，聽到防空警報後切勿觀望甚至拍攝照片與影片，並呼籲暫勿前往機場等大型交通樞紐、遠離政府機構與電廠等基礎設施。

大陸駐伊朗大使館28日下午發布通知表示，當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全形勢極為嚴峻複雜。特別提醒在伊大陸公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。

大陸駐以色列大使館也發布通知表示，2月28日上午，以色列和美國對伊朗發動軍事打擊，當地安全形勢極為嚴峻。特別提醒在以大陸公民密切關注形勢發展變化，務必提高警惕，提前熟悉周邊避彈設施和避險路線，保持聯絡暢通，切勿麻痺大意。

大陸駐以大使館提醒，務必全面加強安全防範措施，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，聽到防空警報後立即進入避彈設施，切勿觀望、逗留甚至拍攝照片或影片，以免因彈片墜落危及生命或因洩露敏感訊息招致法律責任。

大陸駐以大使館表示，務必堅持非必要不外出，堅決避免前往軍事單位、敏感機構等周邊區域，除回國、離境等需要外，暫勿前往機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施。居住在上述機構、站點及市中心商業區的人員建議盡快尋找其他安全居所。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。

在以色列發動突襲前，大陸駐伊朗大使館27日突發布公告，表示伊朗面臨外部安全風險顯著上升，提醒大陸公民暫勿前往伊朗，在當地大陸公民加強安全防範，盡快撤離。

