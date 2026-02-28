伊朗遭美以聯手空襲 以色列消息人士：鎖定最高領袖和總統
美國今天聯手以色列空襲伊朗後，以國消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，鎖定的目標包含伊朗最高領袖、總統、武裝部隊參謀總長等高層人士。
兩位以色列消息人士告訴CNN，以方鎖定的目標包括伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、武裝部隊參謀總長墨沙維（Sayyid Abdolrahim Mousavi）及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等高層。
以色列消息人士更指出，其他目標還包含伊朗國防委員會首長夏卡尼（Ali Shamkhani）與國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。
CNN報導提到，目前尚不清楚是否有伊朗高層人士遇襲。
