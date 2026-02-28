快訊

美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

拚當億萬富翁靠這一波！大樂透加碼 大小紅包獎號全看這

美以空襲伊朗…他曝母親「2天前赴德黑蘭」 當地狀況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
伊朗首都德黑蘭28日發生爆炸，現場可見煙霧竄升。（美聯社）
伊朗首都德黑蘭28日發生爆炸，現場可見煙霧竄升。（美聯社）

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

一名台灣旅客對本報表示，他與妻子搭阿聯酋航空準備赴土耳其旅遊，但剛從杜拜起飛一小時，機長就宣布阿拉伯聯合大公國的空域關掉，飛機只能被迫轉降埃及，現在只能在埃及機場等待進一步指示。由於中東領空全部關閉，屆時可能待繞道其他國家才能回台。

另據陸媒極目新聞報導，28日下午4時許，一名從事波斯語翻譯工作的華人受訪表示，27日晚看到中國領事館發佈關於緊急撤僑的通知後，他連夜購買了航班準備離開德黑蘭，但沒想到還沒坐上航班，空襲就來了。

「沒想到襲擊來得這麼快！」朋友傳給他的照片顯示，28日上午，德黑蘭街頭發生爆炸，一棟建築物上升起白色煙霧。他緊急收拾行李，發現領空已被關閉，目前只能走陸路離開德黑蘭。

以色列、伊朗等多國都已關閉領空，許多航班取消或被迫返航。一名在荷蘭留學的大陸網友表示，他乘坐了從杜哈前往阿姆斯特丹的卡達航空QR275次航班，沒想到起飛後約3個小時，他在飛機上聽到機長廣播說因領空關閉飛機被迫返航，他於是在飛機上等待復飛的通知。

另一名華人表示，自己的母親前兩天去德黑蘭，沒想到就碰上了轟炸，目前在伊朗已斷網，無法發送和接收消息，也接不到電話，只能打國際電話回大陸。她表示，在一個大陸和伊朗華人互助群組裡，很多人表示，從下午3時許開始，就聯繫不上伊朗境內的客戶和家人，懷疑已斷網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因中東空域關閉，台灣旅客展示阿聯酋班機迫降埃及後，機上供應的餐食。（旅客提供）
因中東空域關閉，台灣旅客展示阿聯酋班機迫降埃及後，機上供應的餐食。（旅客提供）

以色列 伊朗 美國 埃及

延伸閱讀

美以空襲伊朗 外媒：鎖定最高領袖哈米尼住處、辦公室周圍區域

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

伊朗革命衛隊展開報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

美以空襲伊朗 中東局勢升溫！我外交部調高以色列旅遊警示「紅色」

相關新聞

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

挺怒火行動！稱川普承諾的援助已抵達 前伊朗國王之子籲人民伺機起義

美國、以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾...

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

以色列28日白天突襲伊朗，大陸學者指出，以色列動手有兩個目的，其一，是擔心美伊談判成功，因此「先發制人」打擊伊朗，破壞美...

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

美國川普總統周六（28日）列出一系列美軍目前在伊朗行動的遠大目標。他呼籲，伊朗人民在美國和以色列大規模轟炸行動結束後，推...

美以空襲波及當地女子學校 伊朗官媒稱造成至少40死

美國與以色列稍早聯手空襲伊朗首都德黑蘭在內多個地區，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗南部1所女子學校遭波及，造成至少40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。