美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

一名台灣旅客對本報表示，他與妻子搭阿聯酋航空準備赴土耳其旅遊，但剛從杜拜起飛一小時，機長就宣布阿拉伯聯合大公國的空域關掉，飛機只能被迫轉降埃及，現在只能在埃及機場等待進一步指示。由於中東領空全部關閉，屆時可能待繞道其他國家才能回台。

另據陸媒極目新聞報導，28日下午4時許，一名從事波斯語翻譯工作的華人受訪表示，27日晚看到中國領事館發佈關於緊急撤僑的通知後，他連夜購買了航班準備離開德黑蘭，但沒想到還沒坐上航班，空襲就來了。

「沒想到襲擊來得這麼快！」朋友傳給他的照片顯示，28日上午，德黑蘭街頭發生爆炸，一棟建築物上升起白色煙霧。他緊急收拾行李，發現領空已被關閉，目前只能走陸路離開德黑蘭。

以色列、伊朗等多國都已關閉領空，許多航班取消或被迫返航。一名在荷蘭留學的大陸網友表示，他乘坐了從杜哈前往阿姆斯特丹的卡達航空QR275次航班，沒想到起飛後約3個小時，他在飛機上聽到機長廣播說因領空關閉飛機被迫返航，他於是在飛機上等待復飛的通知。

另一名華人表示，自己的母親前兩天去德黑蘭，沒想到就碰上了轟炸，目前在伊朗已斷網，無法發送和接收消息，也接不到電話，只能打國際電話回大陸。她表示，在一個大陸和伊朗華人互助群組裡，很多人表示，從下午3時許開始，就聯繫不上伊朗境內的客戶和家人，懷疑已斷網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康