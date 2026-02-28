聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗革命衛隊稱攻擊中東美軍基地設施 阿拉伯聯合大公國通報1死
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）今天表示，伊朗武裝部隊已對中東多處美國與以色列的設施發動攻擊，以報復美以聯手軍事行動。
美聯社報導，伊朗革命衛隊發表聲明說，在這項名為「忠實承諾4」（Truthful Promise 4）行動的第一階段，伊朗軍方攻擊了美國海軍第五艦隊位於巴林的總部，與美軍駐卡達與阿拉伯聯合大公國的基地，以及以色列境內的軍事目標。
目前上述地區除阿拉伯聯合大公國通報1人死亡外，尚未有進一步的損害報告。
伊朗革命衛隊表示，伊朗利用飛彈與無人機發動的攻擊行動仍在持續中，之後將發布更多相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。