伊朗革命衛隊稱攻擊中東美軍基地設施 阿拉伯聯合大公國通報1死

中央社／ 貝魯特28日綜合外電報導
以色列和美國聯合襲擊伊朗後，伊朗展開反擊。圖為伊朗以無人機襲擊伊拉克艾比爾國際機場，當地升旗濃煙。圖／歐新社
以色列和美國聯合襲擊伊朗後，伊朗展開反擊。圖為伊朗以無人機襲擊伊拉克艾比爾國際機場，當地升旗濃煙。圖／歐新社

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）今天表示，伊朗武裝部隊已對中東多處美國以色列的設施發動攻擊，以報復美以聯手軍事行動。

美聯社報導，伊朗革命衛隊發表聲明說，在這項名為「忠實承諾4」（Truthful Promise 4）行動的第一階段，伊朗軍方攻擊了美國海軍第五艦隊位於巴林的總部，與美軍駐卡達與阿拉伯聯合大公國的基地，以及以色列境內的軍事目標。

目前上述地區除阿拉伯聯合大公國通報1人死亡外，尚未有進一步的損害報告。

伊朗革命衛隊表示，伊朗利用飛彈與無人機發動的攻擊行動仍在持續中，之後將發布更多相關資訊。

