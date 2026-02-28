美以空襲伊朗 外媒：鎖定最高領袖哈米尼住處、辦公室周圍區域

美國和以色列稍早聯手對伊朗首都德黑蘭（Tehran）在內多個地區發動空襲，外媒披露，伊朗總統府和伊朗最高領袖哈米尼寓所及辦公室所在地的周圍區域遭飛彈擊中。

卡達半島電視台（Al Jazeera）報導，這波攻擊不僅再度使伊朗核計畫談判脫軌，也引發外界質疑美以兩國是否意在削弱伊朗國安與領導體系。

伊朗媒體報導，美以聯手空襲德黑蘭等多個地區。

伊朗總統府和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）寓所均位於德黑蘭北部城市謝米蘭（Shemiran），伊朗半官方的通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）指出，有7枚飛彈擊中該市的鄰近地區。

另據美聯社，位於德黑蘭的哈米尼辦公室周遭區域也受到攻擊。

紐約時報（The New York Times）指出德黑蘭傳出大規模爆炸，目擊者稱總統府和國家安全委員會（NSC）所在區域冒出濃煙，並描述街頭一片混亂，伊朗民眾紛紛湧向避難所、尋找親人或逃離首都。