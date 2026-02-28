快訊

以伊開戰影響鄰國領空路徑 阿聯酋航空暫停所有往返杜拜航班

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
以色列今對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊，隨即宣佈全國進入特別緊急狀態，也同步下令無限期關閉領空，所有民航機禁止起降，鄰近國家的領空也因航班路徑受到影響。阿聯酋航空方才在官網公告，由於多個區域空域關閉，阿聯酋航空已暫時停止所有往返杜拜的航班。

阿聯酋航空表示，敦促所有顧客確認飛行狀態日然後前往機場。受航班取消影響的旅客必須請旅行社重新訂位。如果直接在阿聯酋航空訂票，請與我們聯絡。我們正積極監控情況並與相關部門接觸。

對於因中斷而造成的任何不便，我們向受影響的客戶深感抱歉。乘客與機組人員的安全與保障仍是我們的最高優先事項。

根據桃園機場航班資訊顯示，阿提哈德航空EY899今自台北起飛前往阿布達比的航班，晚間也取消。

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

挺怒火行動！稱川普承諾的援助已抵達 前伊朗國王之子籲人民伺機起義

美國、以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾...

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

以色列28日白天突襲伊朗，大陸學者指出，以色列動手有兩個目的，其一，是擔心美伊談判成功，因此「先發制人」打擊伊朗，破壞美...

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

美國川普總統周六（28日）列出一系列美軍目前在伊朗行動的遠大目標。他呼籲，伊朗人民在美國和以色列大規模轟炸行動結束後，推...

美以空襲波及當地女子學校 伊朗官媒稱造成至少40死

美國與以色列稍早聯手空襲伊朗首都德黑蘭在內多個地區，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗南部1所女子學校遭波及，造成至少40...

