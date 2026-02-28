以伊開戰影響鄰國領空路徑 阿聯酋航空暫停所有往返杜拜航班

以色列今對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊，隨即宣佈全國進入特別緊急狀態，也同步下令無限期關閉領空，所有民航機禁止起降，鄰近國家的領空也因航班路徑受到影響。阿聯酋航空方才在官網公告，由於多個區域空域關閉，阿聯酋航空已暫時停止所有往返杜拜的航班。

阿聯酋航空表示，敦促所有顧客確認飛行狀態日然後前往機場。受航班取消影響的旅客必須請旅行社重新訂位。如果直接在阿聯酋航空訂票，請與我們聯絡。我們正積極監控情況並與相關部門接觸。

對於因中斷而造成的任何不便，我們向受影響的客戶深感抱歉。乘客與機組人員的安全與保障仍是我們的最高優先事項。

根據桃園機場航班資訊顯示，阿提哈德航空EY899今自台北起飛前往阿布達比的航班，晚間也取消。