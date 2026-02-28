以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，市中心爆炸聲四起，戰雲密布。(歐新社)
以色列28日白天突襲伊朗，大陸學者指出，以色列動手有兩個目的，其一，是擔心美伊談判成功，因此「先發制人」打擊伊朗，破壞美伊談判進程；其二，是想將美國「拉下水」，達到使其對伊朗動武的目的。

以色列28日宣稱對伊朗實施「先發制人攻擊」，並宣佈全國進入緊急狀態；而後，美國也表示已開始對伊朗發動名為「史詩怒火」的大規模作戰行動。

中新網報導，中國現代國際關係研究院中東所副所長秦天在以色列展開突襲之初，做出上述分析。

針對以色列意圖將美國「拉下水」，秦天說明，最近一段時期以來，以色列都想把美國拖入到打擊伊朗的境地，或者鼓動美國率先對伊動武。現在以色列率先襲擊了伊朗，伊朗一旦反擊，那麼美國在已經在中東部署大量兵力的情況下，就會對伊朗展開正式軍事行動。由此，以色列將美國拉入對伊朗戰爭之中的這種目的，就達到了。

談及後續伊朗會有何種反應，秦天指出，在正常情況下，伊朗應該會對以色列的襲擊展開反擊。主要形式可能是通過遠程導彈襲擊以色列本土。但這種襲擊的烈度和具體執行時間，伊朗方面會再做仔細的考量。

目前，伊朗已展開反擊，且似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢。CNN報導，從杜拜海岸到杜哈街頭都傳出爆炸聲，科威特和卡達也都傳出爆炸聲。

對於伊朗接下來可能打擊哪些地方，中新網軍事新聞部主任習煒預測，除了巴林海軍基地，卡達的烏代德空軍基地，還有以色列最大的海法煉油廠、內蓋夫核研究中心等，都可能是打擊目標。

美國與以色列28日聯手攻擊伊朗後，伊朗隨即展開報復，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴...

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

美國、以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾...

美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實哈塔米死訊...

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

