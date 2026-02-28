快訊

前所未見報復美以！伊朗攻擊多國目標 CNN：不惜一切代價懲罰美國

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。圖／法新社

美國川普總統周六（28日）列出一系列美軍目前在伊朗行動的遠大目標。他呼籲，伊朗人民在美國和以色列大規模轟炸行動結束後，推翻執政當局、掌控自己的國家。

華爾街日報分析，川普宣示的目標，帶來更多風險，可能會動搖美國在中東地區的盟友，這些國家擔心會有範圍更大的區域內戰爭，帶來不穩定。

川普在社群平台上發出的一段演說中表示，美國正在削弱伊朗統治者的力量，並為伊朗人民創造一個千載難逢的機會，來推翻現在的政權。川普說，「現在是掌握你們命運的時刻，也是釋放眼前的繁榮與光榮未來的時刻」，「這是行動的時刻。不要讓它溜走」。

華爾街日報指出，川普呼籲伊朗政權更迭的做法，大大增加了現在的政權為求生存、進行大規模報復的可能性。如果伊朗一般民眾聽從川普的呼籲，任何抗議政府者很可能會冒生命危險，因為伊朗政權在1月對抗議活動的鎮壓，已造成數千人死亡。

川普政府明顯逆轉先前立場，轉而開始鼓動伊朗政權更迭。原本川普在第二任期以來，他的行政團隊承諾不會主導政權更迭式的戰爭。例如，國防部長赫格塞斯在去年12月就表示：「戰爭部不會被建設民主的干預主義、無限期戰爭或是政權更迭，分散注意力。」

這個擷自社群媒體的畫面，經法新社證實，是伊朗首都德黑蘭一處遭到美國和以色列空襲後毀損的地區。法新社

