報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

中央社／ 華盛頓28日專電
伊朗誓言對美國和以色列的攻擊展開報復，照片為美國在巴林的一處基地遭到攻擊的瞬間。圖／UGC、法新社
美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目睹中東地區出現這樣的攻擊行動」，伊朗不惜一切代價懲罰美國。

CNN指出，從杜拜海岸到杜哈街頭都傳出爆炸聲。事態發展迅速，目前還不清楚那些爆炸聲是飛彈被攔截的聲音，還是飛彈擊中目標的聲響。

報導稱，然而，顯而易見的是，伊朗政權將此視為生死攸關的時刻，行動迅速且激進。美國和以色列去年6月對伊朗發動空襲時，曾鎖定伊朗的彈道飛彈庫，削弱其報復能力。伊朗如今可能正試圖在仍保有武器庫時加以運用。

CNN報導，伊朗政權並未考慮與鄰國的關係，而是不惜一切代價懲罰美國。任何駐有美軍基地的國家似乎都成攻擊目標，包括卡達、巴林和科威特。

美國駐中東多個國家的大使館已呼籲海外美國公民就地避難，這些國家包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達和約旦。

美國駐巴林大使館在社交媒體X上寫道：「美國駐巴林大使館敦促在巴林的美國公民就地避險，審查安全計劃以因應可能發生的襲擊，並保持警惕以防未來發生更多攻擊」。

伊朗官方媒體引述伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuard）的消息報導，為報復美國和以色列對伊朗城市的攻擊，伊朗對中東的4個美國軍事基地發動攻勢。

伊斯蘭革命衛隊也說，已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。

美國總統川普今天凌晨接受「華盛頓郵報」（TheWashington Post）電訪時表示，他的主要目標是伊朗人民的「自由」和確保伊朗的「安全」。他並於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，伊朗曾試圖干預美國2020與2024年大選以阻他勝選，如今面臨與美國再度開戰。

