美以聯手攻擊伊朗 以色列軍方：行動前已進行數月密切聯合規劃

中央社／ 特拉維夫28日綜合外電報導
以色列與美國聯手攻擊伊朗，德黑蘭市中心升起濃煙。圖／歐新社

以色列國防軍（Israel Defense Forces）表示，美國與以色列在發動對伊朗的聯合打擊行動前，已進行數月「緊密且聯合規劃」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項協調讓兩國軍隊得以「完全同步與協同」執行大規模打擊行動。

這次行動用來「徹底削弱」伊朗政權，並「消除對以色列的生存威脅」。CNN先前報導指出，伊朗的彈道飛彈及發射器，是以色列首波打擊的目標之一。

以色列國防軍表示：「即使在此時此刻，以色列空軍的戰機仍持續根據精確情報，打擊伊朗各地目標。行動將視需要持續進行。」

