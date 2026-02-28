快訊

挺怒火行動！稱川普承諾的援助已抵達 前伊朗國王之子籲人民伺機起義

中央社／ 盛頓28日專電
伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維。圖／美聯社
伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維。圖／美聯社

美國以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾的援助抵達，但最後的戰鬥應由伊朗民眾完成任務，重返街頭的時刻即將到來。

伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）流亡美國，數年來持續在海外發聲，呼籲民眾走上街頭，推翻神權政府。

美國總統川普今天清晨在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」後不久，芮沙‧巴勒維分別以波斯文與英文在社群媒體X上表示，「決定性時刻就在面前」。

他說，美國總統承諾給予勇敢伊朗人民的援助已經抵達。這是人道干預，目標是伊朗伊斯蘭共和國、其鎮壓及殺戮機器，而非伊朗這個國家和偉大的民族。

芮沙‧巴勒維請伊朗民眾現階段待在家中，保持冷靜，並且隨時準備在適當的時候重返街頭，採取最後行動。他並對執法單位及安全部隊喊話，指其職責是保衛人民，而不是保衛透過鎮壓和犯罪挾持國家的政權。

芮沙‧巴勒維也透過訊息請川普保護伊朗平民的生命安全。「伊朗人民是您的天然盟友，也是自由世界的盟友，他們不會忘記您在伊朗當代史上最艱難時期給予的幫助」。

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維政權，流亡穆斯林領袖何梅尼（AyatollahRuhollah Khomeini）掌權，爆發美國大使館人質危機，在美國受教育的巴勒維之子芮沙．巴勒維（RezaPahlavi）至今流亡在外。

伊朗去年12月下旬爆發抗議，從首都德黑蘭（Tehran）的市集一路延燒，意在對嚴重通膨表達不滿。抗議強度後續達到「新層次」。政治分析家指出，若抗議動能持續不墜，政府即便發動鎮壓，恐怕也難以平息這場日益壯大的運動。

川普1月10日聲援示威者，表示美方「準備好提供協助」。

