美以襲伊朗影響班機…日擬開國安會議 高市：將採萬全措施因應

日本首相高市早苗。圖／路透社

美國與以色列稍早對伊朗發動軍事行動後，已經使日本航空（JAL）取消往返卡達首都杜哈的航班。消息人士也透露，日本政府正在協調今晚召開國安會議討論伊朗局勢。

「日本經濟新聞」報導，日本航空（JAL）已決定取消今天深夜從羽田機場出發、飛往杜哈（Doha）的班機。而原定明天上午從杜哈折返的班機也將取消。

日本另一間航空公司全日本空輸（ANA，簡稱全日空）則沒有營運包含伊朗在內的中東航線，表示「不受影響」。

與伊朗接壤的波斯灣與阿曼灣，是油輪的海運要衝。日本郵船公司指出，已確認航行於伊朗周邊海域的船舶狀況，並發出注意提醒；商船三井公司也表示，已提供資訊給伊朗周邊的相關船舶，且總公司會全天候監控船舶安全。

日本放送協會（NHK）報導，高市今晚6時過後在社群媒體X發文表示，「為了確保僑民安全，將採取萬全的措施」。

本日、イスラエルが「イランに対する先制攻撃を行った」と発表しました。その後、米国の参加も発表されました。… — 高市早苗 (@takaichi_sanae) 2026年2月28日

日本政府外務省表示，截至28日為止，伊朗目前約有200名日本僑民，正透過當地大使館加緊蒐集資訊。

外務省幹部受訪時告訴NHK，「美國在中東地區大規模部署軍力，難以想像美方會輕易撤軍，因此日本政府內部的警戒程度也已提升，不排除發生任何情況。未來將密切關注局勢發展，同時首先會全力確保日本公民在伊朗的安全。」

數名日本政府消息人士透露，針對伊朗的情勢，日本政府正在協調今晚於首相官邸召開由日本首相高市早苗、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎等高級官員出席的國家安全保障會議（NSC）。

報導推測，會議預料將分析目前掌握的資訊，同時協議未來的因應對策。