伊朗革命衛隊展開報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列大城特拉維夫上空28日可見鐵穹防空系統的發射軌跡。法新社

美國以色列28日聯手攻擊伊朗後，伊朗隨即展開報復，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴林的「服務中心」（service center）遭遇飛彈襲擊。

紐約時報報導，在上述基地所在的巴林首都麥納瑪朱法爾區（Juffair），多名目擊者表示聽到巨響。

此外，美國在中東的最大軍事基地、卡達烏代爾空軍基地（Al Udeid Air Base）也傳出遭到飛彈來襲。卡達國防部證實，當地的愛國者防空系統已攔截至少一枚飛彈，但仍有部分飛彈逼近基地周邊引發爆炸。

卡達國防部說，已成功挫敗多起針對其領土的攻擊。

路透引述伊朗半官方的法斯通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已對科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達和巴林的幾處美軍基地發動攻擊。

【中央社／德黑蘭、耶路撒冷28日綜合外電報導】

伊朗國家電視台今天證實伊朗遭到以色列空襲。以色列在野黨領袖拉皮德矢言與執政黨和軍方團結一致。美國駐波斯灣國家卡達和巴林的大使館通知館員和僑民就地避難。

法新社報導，伊朗首都德黑蘭今天傳出一連串爆炸聲後，伊朗國家電視台證實國家遭到「猶太復國政權空中侵略」。

伊朗通訊社法斯社（Fars）則報導，在德黑蘭的「克西瓦杜斯特（Keshvardoost）和巴斯德（Pasteur）兩區共通報7記飛彈彈著」。其中巴斯德區是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）住所所在地。

以色列今天對最大敵國伊朗發動打擊後，拉皮德（Yair Lapid）在社群媒體平台X發文表示：「在這樣的時刻，我們同心協力、一起贏得勝利，沒有執政聯盟和在野黨之分，只有團結一致的人民和一支以色列國防軍，我們所有人都支持這支軍隊。」

另一方面，美國駐卡達和巴林的大使館各自發布聲明表示，他們「正在對所有館員實施就地避難措施」，並「建議所有美國人這麼做，直到進一步通知」。

這兩個大使館強烈呼籲當地美國公民，在各自住所內或另個安全建物內找到安全位置躲避。

