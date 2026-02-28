遭美以聯手空襲 伊朗革命衛隊向以色列發射飛彈報復
美國聯手以色列空襲伊朗之後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuard）今天表示，已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。
以色列今天宣布對伊朗進行打擊，伊朗包括首都德黑蘭等多地傳出數起爆炸，伊朗與鄰國伊拉克皆宣布關閉領空。
美聯社報導，伊斯蘭革命衛隊今天表示，已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。
以色列軍方今天稍早表示，偵測到伊朗朝以國發射的彈道飛彈。
紐約時報（The New York Times）指出，這是德黑蘭針對美國與以色列稍早發動攻擊所展開的首波報復行動。
