快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

遭美以聯手空襲 伊朗革命衛隊向以色列發射飛彈報復

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。圖／路透社
以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。圖／路透社

美國聯手以色列空襲伊朗之後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuard）今天表示，已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。

以色列今天宣布對伊朗進行打擊，伊朗包括首都德黑蘭等多地傳出數起爆炸，伊朗與鄰國伊拉克皆宣布關閉領空。

美聯社報導，伊斯蘭革命衛隊今天表示，已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。

以色列軍方今天稍早表示，偵測到伊朗朝以國發射的彈道飛彈。

紐約時報（The New York Times）指出，這是德黑蘭針對美國與以色列稍早發動攻擊所展開的首波報復行動。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普對伊朗發動軍事行動…民主黨議員率先開砲 批派美軍送死

以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 伊朗尚未證實

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

以色列開打伊朗「無限期關閉領空」 Flightradar24顯示飛機全繞行

相關新聞

美以聯手開轟！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 德黑蘭尚未證實

美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實哈塔米死訊...

伊朗革命衛隊展開報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

美國與以色列28日聯手攻擊伊朗後，伊朗隨即展開報復，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴...

以美聯手空襲伊朗！內唐亞胡喊話「擺脫暴政枷鎖」 籲德黑蘭政權轉移

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天上午針對美國與以色列攻擊伊朗首度發表影片聲明，呼籲德黑蘭政...

報復美以攻擊德黑蘭 以色列偵測多枚彈道飛彈從伊朗發射

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。