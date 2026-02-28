聽新聞
美以聯手開轟！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 德黑蘭尚未證實
美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實哈塔米死訊。
伊朗媒體報導，德黑蘭28日傳出多起爆炸聲。伊朗官方媒體說，伊朗總統裴澤斯基安「安然無恙」。另據路透報導，伊朗最高領袖哈米尼並不在德黑蘭，已轉移至安全地點。
卡達半島電視台28日引述消息人士說，美方介入這次行動旨在「斬首」伊朗政權，據悉攻擊地點集中在哈米尼可能藏身的地點。
