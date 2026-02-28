快訊

美以聯手開轟！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 德黑蘭尚未證實

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米（圖）已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實死訊。圖／法新社
美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米（圖）已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實死訊。圖／法新社

美國以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實哈塔米死訊。

伊朗媒體報導，德黑蘭28日傳出多起爆炸聲。伊朗官方媒體說，伊朗總統裴澤斯基安「安然無恙」。另據路透報導，伊朗最高領袖哈米尼並不在德黑蘭，已轉移至安全地點。

卡達半島電視台28日引述消息人士說，美方介入這次行動旨在「斬首」伊朗政權，據悉攻擊地點集中在哈米尼可能藏身的地點。

美國和以色列28日空襲伊朗後，德黑蘭可見煙霧竄出。路透
美國和以色列28日空襲伊朗後，德黑蘭可見煙霧竄出。路透

美國、以色列聯手發動空襲 伊朗官媒稱總統安然無恙

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

以色列導彈襲伊朗！陸駐伊使館籲陸公民「緊急避險」 尚未啟動撤僑

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

伊朗革命衛隊展開報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

美國與以色列28日聯手攻擊伊朗後，伊朗隨即展開報復，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴...

以美聯手空襲伊朗！內唐亞胡喊話「擺脫暴政枷鎖」 籲德黑蘭政權轉移

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天上午針對美國與以色列攻擊伊朗首度發表影片聲明，呼籲德黑蘭政...

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

遭美以聯手空襲 伊朗革命衛隊向以色列發射飛彈報復

美國聯手以色列空襲伊朗之後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuard）今天表示，已鎖定以色列發射「首波」...

