川普對伊朗發動軍事行動…民主黨議員率先開砲 批派美軍送死

美國總統川普今天宣布已對伊朗發動作戰行動。民主黨參議員加勒戈發文抨擊出兵的正當性，指勞工階級子女不該為「沒有向美國人民解釋」的戰爭付出性命，「我們可以在不派遣軍隊送死的情況下支持伊朗民主運動」。

川普清晨在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）宣布，美國正「展開一項大規模且持續的行動，目的是防止這個極其邪惡、激進的獨裁政權威脅美國及我們核心的國家安全利益」。

這幾週來，川普揚言要對伊朗動武已讓民主黨不滿，部分議員正努力爭取最早於下週就「戰爭權力」決議進行投票，意在阻止川普在未經國會批准的情況下對伊朗採取任何行動。

如今川普宣布發動軍事行動，加勒戈（RubenGallego）率先開砲。他於社群媒體X發文表示，自己在伊拉克戰爭中失去了朋友，那是一場非法的戰爭。年輕的勞動階級子女不該為了政權更迭，和一場沒有向美國人民解釋或證明其正當性的戰爭付出生命代價。

「我們可以在不派遣軍隊送死的情況下支持伊朗的民主運動和伊朗人民。」

伊朗媒體報導，伊朗首都德黑蘭今天傳出多起爆炸聲。以色列則於當地時間早上8時15分響起警報，軍方稱這是主動提前發布的警訊，提醒民眾預備可能面臨的飛彈攻擊。

路透社指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）並不在德黑蘭，已被轉移至安全地點。當地官方媒體聲稱，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）「安然無恙」。

美國有線電視新聞台（CNN）最新消息則引述卡達官員指出，卡達在其境內攔截了兩枚伊朗飛彈。這一事態發展顯示，伊朗已開始對美國的空襲進行報復。