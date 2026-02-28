快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

以美聯手空襲伊朗！內唐亞胡喊話「擺脫暴政枷鎖」 籲德黑蘭政權轉移

中央社／ 特拉維夫28日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。圖／法新社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天上午針對美國與以色列攻擊伊朗首度發表影片聲明，呼籲德黑蘭政權轉移。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡呼籲「所有伊朗人民」要「擺脫暴政的枷鎖，實現一個自由且和平的伊朗」。他表示：「我們攜手的行動，將為勇敢的伊朗人民創造掌握自己命運的條件。」

在去年6月為期12天的與伊朗戰事期間，內唐亞胡同樣曾呼籲伊朗人民起來反對現有政權。

內唐亞胡在這段影片聲明一開始，特別感謝美國總統川普（Donald Trump）「展現歷史性的領導力」。

內唐亞胡強調：「這個殘暴的恐怖政權絕不能被允許獲得可以威脅全人類的核武器。」

根據紐約時報（The New York Times）報導，以色列軍方表示，美以聯軍目前已經對伊朗境內「數十個軍事目標」展開攻擊。軍方聲明指出，這次空襲用來「徹底削弱伊朗恐怖主義政權」。

美以聯手開轟！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 德黑蘭尚未證實

美國和以色列28日聯手空襲伊朗，外媒當天引述以色列媒體報導稱，伊朗陸軍司令哈塔米已被擊殺，但德黑蘭官員尚未證實哈塔米死訊...

伊朗革命衛隊展開報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

美國與以色列28日聯手攻擊伊朗後，伊朗隨即展開報復，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴...

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

報復美以攻擊德黑蘭 以色列偵測多枚彈道飛彈從伊朗發射

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

