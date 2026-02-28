以美聯手空襲伊朗！內唐亞胡喊話「擺脫暴政枷鎖」 籲德黑蘭政權轉移

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天上午針對美國與以色列攻擊伊朗首度發表影片聲明，呼籲德黑蘭政權轉移。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡呼籲「所有伊朗人民」要「擺脫暴政的枷鎖，實現一個自由且和平的伊朗」。他表示：「我們攜手的行動，將為勇敢的伊朗人民創造掌握自己命運的條件。」

在去年6月為期12天的與伊朗戰事期間，內唐亞胡同樣曾呼籲伊朗人民起來反對現有政權。

內唐亞胡在這段影片聲明一開始，特別感謝美國總統川普（Donald Trump）「展現歷史性的領導力」。

內唐亞胡強調：「這個殘暴的恐怖政權絕不能被允許獲得可以威脅全人類的核武器。」

根據紐約時報（The New York Times）報導，以色列軍方表示，美以聯軍目前已經對伊朗境內「數十個軍事目標」展開攻擊。軍方聲明指出，這次空襲用來「徹底削弱伊朗恐怖主義政權」。