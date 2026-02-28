聽新聞
0:00 / 0:00
美國、以色列聯手發動空襲 伊朗官媒稱總統安然無恙
美國聯手以色列空襲伊朗之後，當地官方媒體今天聲稱，伊朗總統裴澤斯基安「安然無恙」。
伊朗通訊社（IRNA）、梅爾通訊社（Mehr）以及伊朗學生通訊社（ISNA）都報導，「裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）總統安然無恙，沒有問題」。
路透社也引述消息人士的說法報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）不在首都德黑蘭，已經被轉移至安全地點。
美國總統川普（Donald Trump）稍早於社群媒體發文證實，美軍已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。