展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭28日發生爆炸，現場可見煙霧竄升。美聯社
卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

以軍呼籲以色列民眾聽從民防司令部（Home front Command）的指示，以色列空軍正執行攔截和打擊行動，以在必要時清除威脅。

紐約時報報導也指，以軍表示已偵測到多發從伊朗發射的彈道飛彈，這是伊朗對28日稍早時候，美國和以色列所做攻擊的第一波報復；以色列北部多地和沿海城市海法都響起空襲警報，警告當地居民避難。

以色列 伊朗 美國

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

美聯社、華爾街日報與Clash Report報導，美國與以色列28日對伊朗發動攻擊，讓伊朗在短短8個月內第二度陷入戰火。

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國與以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目...

Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是...

