展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

以軍呼籲以色列民眾聽從民防司令部（Home front Command）的指示，以色列空軍正執行攔截和打擊行動，以在必要時清除威脅。

紐約時報報導也指，以軍表示已偵測到多發從伊朗發射的彈道飛彈，這是伊朗對28日稍早時候，美國和以色列所做攻擊的第一波報復；以色列北部多地和沿海城市海法都響起空襲警報，警告當地居民避難。