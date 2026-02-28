行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以色列在去年6月為期12天的戰爭發起的「崛起雄獅」（Rising Lion）行動。

華爾街日報報導，知情人士透露，美國和以色列計畫對伊朗發動數天的密集攻擊。聯軍正在攻擊軍事基礎設施，以削弱伊朗的任何反擊，同時攻擊政權象徵和情報部門確定的目標。

這場攻擊發生在美東時間28日凌晨1時多，CNN指出，空襲發生之際，川普正在佛州棕梠攤的私人俱樂部度過周末。白宮官員向CNN表示，川普正在海湖莊園關注美國對伊朗的空襲。他在真實社群發布影片提醒，這場行動可能會導致美軍人員陣亡。

「伊朗政權意圖殺戮。勇敢的美國英雄可能會犧牲，我們可能會有傷亡，這在戰爭中經常發生，但我們這樣做不是為了眼前的利益。我們是為了未來，這是一項崇高的使命，」川普說，美國「已採取一切可能的措施，最大限度降低該地區美國人員面臨的風險」。

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) 2026年2月28日