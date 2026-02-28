快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以色列在去年6月為期12天的戰爭發起的「崛起雄獅」（Rising Lion）行動。

華爾街日報報導，知情人士透露，美國和以色列計畫對伊朗發動數天的密集攻擊。聯軍正在攻擊軍事基礎設施，以削弱伊朗的任何反擊，同時攻擊政權象徵和情報部門確定的目標。

這場攻擊發生在美東時間28日凌晨1時多，CNN指出，空襲發生之際，川普正在佛州棕梠攤的私人俱樂部度過周末。白宮官員向CNN表示，川普正在海湖莊園關注美國對伊朗的空襲。他在真實社群發布影片提醒，這場行動可能會導致美軍人員陣亡。

「伊朗政權意圖殺戮。勇敢的美國英雄可能會犧牲，我們可能會有傷亡，這在戰爭中經常發生，但我們這樣做不是為了眼前的利益。我們是為了未來，這是一項崇高的使命，」川普說，美國「已採取一切可能的措施，最大限度降低該地區美國人員面臨的風險」。

伊朗德黑蘭今日傳出爆炸聲響，濃煙竄至天際。圖／法新社
伊朗德黑蘭今日傳出爆炸聲響，濃煙竄至天際。圖／法新社

以色列 伊朗 美國 川普

延伸閱讀

傳美恐推遲對台軍售 專家：愛三若遭擱置 衝擊「台灣之盾」

不願看到柯林頓為淫魔案作證 川普：委員會更想傳喚我

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

拖延關稅退款戰！川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理

相關新聞

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

美聯社、華爾街日報與Clash Report報導，美國與以色列28日對伊朗發動攻擊，讓伊朗在短短8個月內第二度陷入戰火。

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

美以聯手空襲伊朗…規模大於去年6月炸核設施 五角大廈披薩指數曝光

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國與以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目...

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。