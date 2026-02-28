快訊

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
以色列28日對伊朗德黑蘭發動空襲，傳以色列的攻擊是與美國的聯合行動，美國總統川普於美東時間28日清晨2時半左右發布影片，證實美軍在伊朗展開重大軍事行動；川普稱軍事行動的目的是為了消除伊朗政權的威脅，以保衛美國人民。

以色列28日對伊朗發動攻擊，以方指出，已對伊朗發動「先發制人」打擊，並在全國範圍內宣布進入緊急狀態。以色列第12頻道（N12）指出，此次行動被描述為以色列與美國的聯合軍事行動。一名美國官員亦證實，美方參與攻擊並同步實施空襲。

半島電視台報導指出，盡管美國近期嘗試外交努力，但以色列和美國評估認為，目前「沒有談判途徑」。

川普27日表示尚未對伊朗情勢做出最後決定，也表示他不希望動用美軍，不過他也表示，必要時會這麼做。

川普28日清晨以影片證實，美軍在伊朗展開軍事行動；川普在影片中細數伊朗政權過往對美國的罪行，並稱伊朗資助恐怖主義組織作為代理者來攻擊美國；川普強調說，這個恐怖主義分子的伊朗政權永遠不能擁有核子武器。

川普表示，去年六月發動的「午夜之鎚」轟炸行動打擊到伊朗的核子項目，美國也在行動之後警告伊朗不要繼續取得核子武器，並希望與伊朗達成協議，但伊方遲遲沒有做出決定，並認為伊朗拒絕放棄取得核武的野心，「美國無法再忍受」。

川普表示，伊朗企圖重建他們的核子項目，並持續發展足以威脅美國在歐洲的盟友，甚至很快足以觸及美國本土的長程飛彈；川普表示，美軍因此向伊朗展開重大的軍事行動，以防止伊朗威脅美國和美國的核心安全利益。

川普說，美國將摧毀伊朗的飛彈、摧毀伊朗的海軍，並確保伊朗的恐怖份子代理者不再能夠影響區域的穩定，同時確保伊朗不會取得核子武器。

川普呼籲伊朗士兵應該放下武器，並承諾他們會受到公平的對待和豁免權，否則將面臨死亡；川普也向伊朗人民喊話，稱當美軍結束戰爭、推翻伊朗政權，將會由伊朗人民做主。

美國總統川普於美東時間28日上午2時半左右發表影片談話，證實美軍在伊朗展開重大軍事行動。圖／翻攝川普的「真實社群」（Truth Social）
美國總統川普於美東時間28日上午2時半左右發表影片談話，證實美軍在伊朗展開重大軍事行動。圖／翻攝川普的「真實社群」（Truth Social）

