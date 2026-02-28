影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作戰行動」（MAJOR COMBAT OPERATIONS）。

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) 2026年2月28日

CNN報導，川普表示，此次行動的目標是「透過消除來自伊朗政權的迫在眉睫威脅，保護美國人民」。他形容伊朗政權是「邪惡、強硬且可怕的一群人」，威脅性活動「直接危及美國、我們的部隊、我們的海外基地，以及全球各地的盟友」。

川普指出，47年來伊朗政權高喊「美國去死」，並對美國及多國無辜民眾發動「無止盡的流血與大規模謀殺行動」，包括針對美軍與其他國家的平民。

他將此次軍事行動形容為「大規模且持續進行中」，強調目的是防止伊朗對美國人民構成風險。他說，美軍正展開一項持續中的大規模行動，以阻止「這個極端激進的獨裁政權」威脅美國及其核心國家安全利益。

川普並警告，美國將摧毀伊朗的飛彈能力，「把他們的飛彈工業夷為平地」。

他透露，去年6月美軍對伊朗核設施發動轟炸後，伊朗仍試圖重建核計畫。「他們拒絕了每一次放棄核野心的機會，我們已經無法再容忍下去，」川普說。

川普在演說中呼籲伊朗人民在軍事行動結束後「接管你們的政府」。

「這可能是你們幾世代以來唯一的機會，」他說，「多年來，你們一直向美國尋求幫助，但從未得到過。沒有哪位總統願意像我今晚這樣去做。現在有一位總統願意滿足你們願望，那就讓我們看看你們會有何反應」。