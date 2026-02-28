快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

美以聯手空襲伊朗…規模大於去年6月炸核設施 五角大廈披薩指數曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國與以色列官員稱兩國於28日對伊朗發動襲擊，伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸。圖／歐新社
美國與以色列官員稱兩國於28日對伊朗發動襲擊，伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸。圖／歐新社

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目前尚不清楚美國和以色列的空襲目標。德黑蘭居民報告稱，看到總統府和國家安全委員會所在的區域冒出濃煙。

紐約時報報導，美國官員表示，他們預計這次攻擊的規模將遠大於去年6月美國轟炸伊朗三座主要核設施，那場襲擊直接將美國捲入以色列對德黑蘭發動的為期12天戰爭。

除了首都德黑蘭外，根據伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）報導，庫姆（Qom）、克爾曼沙赫（Kermanshah）、伊斯法罕（Isfahan）、卡拉季（Karaj）等地均發生爆炸。

飛行追蹤網站Flightradar24在X發文表示，根據航行通告 (NOTAM)，伊朗領空現已關閉，至少持續到世界協調時 12:00（台灣時間晚間8時）。開源情報帳號OSINTtechnical在X指出，目前民用航空交通一片混亂，伊拉克和伊朗境內當時有數十架民用飛機在空中飛行。

X帳號五角大廈披薩報告（Pentagon Pizza Report）發文稱，截至美國東部時間28日下午（應為凌晨）1點28分，離五角大廈最近仍在營業的披薩店Pizzato Pizza客流量很大。距離五角大廈最近的同志酒吧Freddies Beach Bar客流量非常低。

以色列 伊朗 德黑蘭 美國 五角大廈

延伸閱讀

開戰了！空襲產油大國伊朗 以色列宣告國家進入緊急狀態

以色列導彈襲伊朗！陸駐伊使館籲陸公民「緊急避險」 尚未啟動撤僑

以色列防長：已對伊朗發動預防性飛彈攻擊

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

相關新聞

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

美聯社、華爾街日報與Clash Report報導，美國與以色列28日對伊朗發動攻擊，讓伊朗在短短8個月內第二度陷入戰火。

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

美以聯手空襲伊朗…規模大於去年6月炸核設施 五角大廈披薩指數曝光

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國與以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目...

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。