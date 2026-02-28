快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

開戰了！空襲產油大國伊朗 以色列宣告國家進入緊急狀態

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，市中心爆炸聲四起，戰雲密布。圖／歐新社
以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，市中心爆炸聲四起，戰雲密布。圖／歐新社

CNBC報導，以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，伊朗國營電視台報導市中心爆炸聲四起，戰雲密布。同時，以色列各地警報聲大作，已宣告國家進入緊急狀態。

目前不清楚伊朗什麼目標被擊中。但這場攻擊發生時，正值美國戰鬥機和軍艦在中東地區集結，就核談判議題向伊朗施壓。

美國與伊朗26日（周四）在瑞士舉行第三回合談判，試圖化解僵局，但伊朗對核計畫方面表示有妥協意願，卻一再堅稱德黑蘭的飛彈計畫從不在談判之列。初步跡象顯示，華府方面對德黑蘭逐漸失去耐性。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）創始成員國之一，也是全球主要產油國，且長年控制荷姆茲海峽的「咽喉」，全球約20%的石油靠這條要道運輸。

以色列 伊朗 德黑蘭

延伸閱讀

以色列導彈襲伊朗！陸駐伊使館籲陸公民「緊急避險」 尚未啟動撤僑

以色列防長：已對伊朗發動預防性飛彈攻擊

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

中東局勢升溫 外交部：以色列-黎巴嫩邊界地區旅遊警戒為紅色

相關新聞

影／47年恩怨一次解決？川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

美國總統川普28日在「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的影像談話，證實美軍已在伊朗展開「大規模作...

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

美聯社、華爾街日報與Clash Report報導，美國與以色列28日對伊朗發動攻擊，讓伊朗在短短8個月內第二度陷入戰火。

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

根據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）。這個名稱源自以...

美以聯手空襲伊朗…規模大於去年6月炸核設施 五角大廈披薩指數曝光

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國與以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目...

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是...

以色列防長：已對伊朗發動預防性飛彈攻擊

以色列國防部長今天表示，以色列已對伊朗發動預防性飛彈攻擊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。