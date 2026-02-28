開戰了！空襲產油大國伊朗 以色列宣告國家進入緊急狀態

CNBC報導，以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，伊朗國營電視台報導市中心爆炸聲四起，戰雲密布。同時，以色列各地警報聲大作，已宣告國家進入緊急狀態。

目前不清楚伊朗什麼目標被擊中。但這場攻擊發生時，正值美國戰鬥機和軍艦在中東地區集結，就核談判議題向伊朗施壓。

美國與伊朗26日（周四）在瑞士舉行第三回合談判，試圖化解僵局，但伊朗對核計畫方面表示有妥協意願，卻一再堅稱德黑蘭的飛彈計畫從不在談判之列。初步跡象顯示，華府方面對德黑蘭逐漸失去耐性。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）創始成員國之一，也是全球主要產油國，且長年控制荷姆茲海峽的「咽喉」，全球約20%的石油靠這條要道運輸。