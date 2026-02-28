以色列導彈襲伊朗！陸駐伊使館籲陸公民「緊急避險」 尚未啟動撤僑
以色列對伊朗發動攻擊，多枚飛彈擊中德黑蘭市中心多處目標，引爆早已箭在弦上的戰火。中國大陸駐伊朗大使館隨即發出緊急通知稱，當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全情勢極為嚴峻。使領館特別提醒在伊中國公民密切關注情勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險。
大使館也要求中國公民切勿前往敏感地點和人員密集場所。並請大陸公民如遇緊急狀況，及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。
今天凌晨2時，大陸駐伊使館就曾先發布公告稱，伊朗面臨外部安全風險顯著上升，中國駐伊朗使領館鄭重提醒在伊中國公民密切關注安全形勢變化，加強防範意識。而就在12小時後，伊朗即遭以色列飛彈攻擊，使館立即再發出緊急通知，向中國公民提出應變方針。
不過，大陸駐伊使館至今未提出要中國公民撤離的呼籲，如今以色列開打後的第一時間，使館也仍只提醒加強安全防範，並未表示要組織撤僑行動。
