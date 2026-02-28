評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

美聯社、華爾街日報與Clash Report報導，美國與以色列28日對伊朗發動攻擊，讓伊朗在短短8個月內第二度陷入戰火。

以色列國防部長Israel Katz宣布，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，並隨即在全國範圍內宣布進入緊急狀態，僅允許並要活動。德黑蘭隨後陸續傳出爆炸聲。

以色列第12頻道（N12）指出，此次行動被描述為以色列與美國的聯合軍事行動。一名美國官員亦證實，美方參與攻擊並同步實施空襲。

報導指出，伊朗最高領袖哈米尼辦公室附近地點遭到攻擊。不過，哈米尼據報不在德黑蘭，已被轉移到安全地點。以色列媒體轉述稱，目前伊朗境內已有約30個目標遭擊中，包括伊朗總統官邸與一處情報總部。伊朗當局尚未公布相關襲擊造成的傷亡情況；伊朗與以色列均已關閉領空。

半島電視台報導，儘管近期嘗試外交努力，但以色列與美國評估認為，目前「沒有談判途徑」。