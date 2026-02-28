快訊

影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲。圖／擷取自X Clash Report
伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲。圖／擷取自X Clash Report

天空新聞與Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是消除對國家安全構成的威脅。

卡茨已宣布，全國進入特別緊急狀態，並呼籲民眾遵循國土前線司令部（Home Front Command）的指示，盡量留在防護區域或避難設施內，以確保自身安全。

伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲。以色列全境已拉響空襲警報聲，預料伊朗將在短時間內對以色列發動飛彈與無人機攻擊。

以色列 伊朗

