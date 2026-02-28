聽新聞
0:00 / 0:00
影／以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸
天空新聞與Clash Report報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以方已對伊朗發動「先發制人」打擊，目的是消除對國家安全構成的威脅。
卡茨已宣布，全國進入特別緊急狀態，並呼籲民眾遵循國土前線司令部（Home Front Command）的指示，盡量留在防護區域或避難設施內，以確保自身安全。
伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲。以色列全境已拉響空襲警報聲，預料伊朗將在短時間內對以色列發動飛彈與無人機攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。