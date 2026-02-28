中東緊張！美更新以色列旅遊警示允非緊急人員離境

快訊

中央社／ 華盛頓27日專電
美國國務院今天更新以色列旅遊警示資訊。圖／AI生成
中東局勢升溫之際，美國國務院今天更新以色列旅遊警示資訊，以反映國務院授權非緊急美國政府人員及其家屬基於安全風險離開以色列；不過，美國目前針對以色列的旅遊警示等級不變，仍維持第3級，即「重新考慮前往」。

基於安全風險，國務院今天授權美國駐以色列使館的非緊急政府人員及政府人員家屬離境。

這項旅遊警示更新資訊寫道，「因應安全事件，美國大使館可能在不預先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府人員及其家屬前往以色列特定地區、耶路撒冷舊城及約旦河西岸」。相關人員可在商業航班仍可搭乘之際考慮離開以色列。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國發出這項撤離警示的時間點正值美國對伊朗發動攻擊的威脅持續存在，且伊朗極有可能對以色列及該區域的美軍進行報復。不過，這項公告並未直接提及伊朗，而將原因歸於以色列與約旦河西岸地區的「恐怖主義與內亂」。

美國總統川普（Donald Trump）多次揚言，考慮對伊朗發動攻擊，以迫使伊朗領導人同意限制核子計畫的協議。過去幾週以來，美國已在中東集結大量軍力。

在阿曼居中斡旋下，美伊昨天舉行最新一輪會談。外電報導，川普今天向媒體表示，他對伊朗並不滿意，但預計將針對德黑蘭的核計畫進行更多談判。

川普表示，他希望與伊朗達成協議，但重申德黑蘭不能擁有核武。他不希望對伊朗動用軍事力量，但有時候別無選擇。

此外，國務院指出，目前針對以色列、約旦河西岸及加薩地區的旅遊警示等級沒有改變，仍維持第3級，意即「重新考慮前往」。

以色列 伊朗 美國

