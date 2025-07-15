以色列空襲敘利亞斯威達市 稱為了保護德魯士人

以色列今天對敘利亞南部斯威達市（Sweida）政府軍發動空襲，表示此舉是為了保護當地的德魯士（Druze）少數族裔，並誓言確保以敘邊界地區維持非軍事化狀態。

這場衝突已進入第3天，一名路透社記者位在現場，他聽見至少4次攻擊，頭頂有無人機飛行聲，一輛受損戰車被拖離市區，現場仍可聽見突發槍響。

這座以德魯士人為主的城市與政府軍衝突升溫，成為敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的最新挑戰，以色列先前已矢言保護當地德魯士人。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中表示，已指示軍方「即刻攻擊對斯威達市德魯士人行動的政府軍及其武器」。

聲明中指出：「基於與以色列境內德魯士公民的深厚兄弟情誼，以色列致力於保護敘利亞德魯士人不受傷害…我們採取行動阻止敘利亞政權傷害他們，並確保毗鄰我國的敘利亞邊境地區保持非軍事化。」

今天稍早，德魯士精神領袖哈吉利（Sheikh Hikmatal-Hajri）發表聲明，指控敘利亞政府軍違反停火協議並轟炸斯威達市，呼籲族內戰士對抗政府軍。

敘利亞國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）隨後發表聲明，稱全面停火協議已經生效，政府軍僅在遭受攻擊時才會開火。

法國24台（France 24）報導，德魯士族是什葉派穆斯林，全球大約100萬名德魯士人中，有超過一半居住在敘利亞，其餘多數則分布於黎巴嫩與以色列，包括戈蘭高地（Golan Heights）。該地原屬敘利亞，1967年中東戰爭被以色列占領，並於1981年宣布併吞。