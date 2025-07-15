以色列空襲敘利亞斯威達市 稱為了保護德魯士人
以色列今天對敘利亞南部斯威達市（Sweida）政府軍發動空襲，表示此舉是為了保護當地的德魯士（Druze）少數族裔，並誓言確保以敘邊界地區維持非軍事化狀態。
這場衝突已進入第3天，一名路透社記者位在現場，他聽見至少4次攻擊，頭頂有無人機飛行聲，一輛受損戰車被拖離市區，現場仍可聽見突發槍響。
這座以德魯士人為主的城市與政府軍衝突升溫，成為敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的最新挑戰，以色列先前已矢言保護當地德魯士人。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中表示，已指示軍方「即刻攻擊對斯威達市德魯士人行動的政府軍及其武器」。
聲明中指出：「基於與以色列境內德魯士公民的深厚兄弟情誼，以色列致力於保護敘利亞德魯士人不受傷害…我們採取行動阻止敘利亞政權傷害他們，並確保毗鄰我國的敘利亞邊境地區保持非軍事化。」
今天稍早，德魯士精神領袖哈吉利（Sheikh Hikmatal-Hajri）發表聲明，指控敘利亞政府軍違反停火協議並轟炸斯威達市，呼籲族內戰士對抗政府軍。
敘利亞國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）隨後發表聲明，稱全面停火協議已經生效，政府軍僅在遭受攻擊時才會開火。
法國24台（France 24）報導，德魯士族是什葉派穆斯林，全球大約100萬名德魯士人中，有超過一半居住在敘利亞，其餘多數則分布於黎巴嫩與以色列，包括戈蘭高地（Golan Heights）。該地原屬敘利亞，1967年中東戰爭被以色列占領，並於1981年宣布併吞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言