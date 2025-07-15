巴西有意加入支持指控以色列種族滅絕訴訟行列

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天接受阿拉伯電視台AlJazeera採訪時宣布，巴西打算加入南非在國際法院（ICJ）指控以色列在加薩走廊進行種族滅絕的訴訟。

2023年12月，南非在國際法院指控以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）發動軍事進攻時違反「種族滅絕罪公約」，這項訴訟已獲得墨西哥、哥倫比亞、愛爾蘭和土耳其等國家支援。

根據CNN巴西新聞網報導，巴西不會成為指控方，而是根據國際法院規約第63條規定，作為有利害關係的第三方進行干預，提出自己的論點，特別是關於對「滅絕種族罪公約」的解釋，巴西也是該公約的簽署國。

維艾拉指出，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府對以色列的軍事行動採取批評立場，並捍衛建立巴勒斯坦國作為外交解決方案；巴西試圖促進和平談判，但中東戰事升級導致政府決定加入支持訴訟的行列。

巴西觀察週刊（Veja）指出，巴西政府此舉可能會加劇與以色列政府的主要盟友美國之間的緊張關係；在此之前，巴西已因其在中東衝突中的立場受到特拉維夫和華府批評。