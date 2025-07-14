以色列擬將加薩居民遷入封閉區域 引發強烈反彈

以色列提出所謂的「人道城市」計畫，擬將加薩居民遷入封閉區域，遭到強烈抨擊。批評者認為，這項計畫充其量只是代價高昂的轉移焦點手段，最糟恐迫使巴勒斯坦人離開家園。

法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）7日在記者會首次公布此項計畫，其構想是於以色列和哈瑪斯（Hamas）有望停火60天期間，在加薩南部新建一個封閉區域，目前雙方正在卡達談判。

卡茲表示，該區域初步將容納約60萬名加薩南部的流離失所者，並設置4個由國際組織管理的援助發放站。

到達該區域的居民將接受安全審查，確認與哈瑪斯無關，一旦獲准進入，便不得離開。最終，加薩超過兩百萬平民都將被遷入該區域。

卡茲聲稱，以色列軍方將「遠距離」提供安全保護。

然而，批評者質疑此計畫的可行性與道德性。以色列反對派領袖提及這需要巨額成本；一位專家則指出，該區域缺乏足以容納如此大量人口的基礎設施。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）嚴厲批評這項遷移計畫，其外交部表示：「這座人道城市與人道毫無關係。」

聯合國巴勒斯坦難民機構形容此計畫區域為「集中營」。英國中東事務政務次長法柯納（HamishFalconer）則指出，他對此構想感到「震驚」。