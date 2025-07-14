美媒：川普大轉向 新援烏武器不排除能打莫斯科

Axios新聞網引述兩名知情人士披露，美國總統川普將於7月14日宣布一項武裝烏克蘭的新計畫，預料將包括提供攻擊性武器，甚至不排除能打到莫斯科的遠程飛彈。

Axios認為，交付攻擊性武器將是川普一個重大政策轉向，因為直到最近，他都還刻意強調只會提供防禦性武器，以避免俄烏衝突升級。

美國、烏克蘭與歐洲官員希望，對烏克蘭的軍援能扭轉戰局，進而改變俄羅斯總統蒲亭關於停火的盤算。

兩名消息人士告訴Axios，他們有理由相信這項計畫很可能包括提供烏克蘭可攻擊俄國境內深處、甚至包括莫斯科在內目標的遠程飛彈。

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴Axios：「川普現在是真的對蒲亭非常火大，他明天的聲明會非常激進。」

這項新的武裝烏克蘭計畫將在川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時公布，內容還包括由歐洲國家掏錢購買美製武器，再交付給烏克蘭。

按Axios說法，這項計畫幕後是烏克蘭總統澤倫斯基兩週前於北約峰會時所提出。美、烏官員表示，當時澤倫斯基與川普於峰會期間的會晤，是到目前為止兩人氣氛最融洽的一次。

一名美國官員說：「澤倫斯基這次出席時表現得很正常，沒有過激言行，穿著也符合出席北約峰會該有的樣子。他帶來的隨行人員看起來也都舉止得宜，雙方才得以進行一場良好對話。」

這是澤倫斯基自2022年俄烏衝突爆發以來，第一次身著西裝出席北約峰會。

川普過去兩週對蒲亭遲遲不願邁向停火，以及俄軍加劇攻擊基輔與其他城市的舉動，愈發感到不滿。

在7月3日通話時蒲亭表明將升級戰事，是促使川普改變立場的關鍵因素之一。

蒲亭當時指出，未來60天內他將重新發動攻勢，目標是拿下俄軍已局部控制、但尚未完全佔領的烏克蘭州或地區全境。

Axios指出，川普與蒲亭通完話後接下來的幾天，武裝烏克蘭就從初步構想發展成更具體的計畫。

川普13日晚間告訴媒體，透過歐洲國家交付烏克蘭的武器會有「各式極為先進的軍事裝備」，包含愛國者防空飛彈。

川普表示，這些武器將百分之百由歐洲國家付款，「這對我們來說將是一門生意」。

路透社報導，北約今天發布新聞稿指秘書長呂特14、15日將訪問華府，會見美國總統川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）。

川普日前接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談時則透露，美國願意透過歐洲代購的方式提供烏克蘭武器，並表示他14日將發表「重大聲明」。