以色列飛彈擊加薩取水兒童6死 軍方稱故障所致

加薩官員表示，加薩中部地區今天遭以色列攻擊，至少有8名巴勒斯坦人在前往取水時遇害，其中6人是兒童，還有10多人受傷。以色列軍方說，這次襲擊是因飛彈偏離目標所致。

路透社報導，以色列軍方表示，這枚飛彈原本打算擊中這個地區的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝分子，但由於故障導致飛彈落在「距目標數十公尺處」。

以色列國防軍（IDF）在聲明中說，「對於對無辜平民造成的任何傷害，IDF感到遺憾」，還說軍方正在審查這起事件。

艾爾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）急診科醫師賽凡（Ahmed Abu Saifan）說，這次襲擊擊中紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的供水站，造成6名兒童死亡，另有17人受傷。

加薩地區缺水問題在最近幾週急劇惡化，燃料短缺導致海水淡化和衛生設施關閉，人們只能依賴收集中心供水站，用塑膠容器裝水。

根據巴勒斯坦媒體報導，幾小時後，以色列襲擊加薩市（Gaza City）一處市場，造成12人死亡，其中包括著名的醫院顧問甘迪爾（Ahmad Qandil）。以色列軍方沒有立即對這次攻擊發表評論。

加薩衛生部今天說，自2023年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，已有超過5萬8000人喪生，過去24小時又有139人遇害。

衛生部在統計中沒有區分平民和武裝人員，但表示超過一半的死者是婦女和兒童。