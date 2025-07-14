川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 砲轟普亭「白天客氣、晚上空襲」

彭博資訊報導，美國總統川普13日宣布，美方將向烏克蘭提供更多愛國者防空飛彈系統，這是基輔當局一再表明急需防禦俄軍空襲的裝備；同時，川普也批評俄羅斯總統普亭「說一套做一套」讓人不滿。

川普13日在安德魯斯聯合基地告訴記者：「美國將提供烏克蘭愛國者飛彈，這是他們迫切需要的。」

川普並未透露具體數量，但是稱北約、歐盟將買單。他說：「美國基本上會提供烏方各種非常先進的軍事裝備，而他們將全額支付這些裝備。」

根據法新社，這批武器援助將納入一項新協議中，川普表示，該協議將由北約支付美國提供給烏克蘭部分武器的費用。

根據彭博資訊報導，烏克蘭此前仍在使用拜登政府時期剩餘資金獲取美國武器；川普則曾拒絕考慮追加軍援經費，理由是這只會讓普亭立場更為強硬、並減少和平解決戰事的可能性。

川普13日也批評普亭：「普亭白天講話客氣，晚上卻轟炸所有的人，這有點問題，我不喜歡這樣。」

川普去年競選期間及第二任期初期，曾將烏克蘭總統澤倫斯基形容為促成和平的障礙，並批評美國對烏克蘭的軍事與財政支持。

但近幾周來，隨著普亭對烏克蘭多座城市展開大規模空襲，並持續迴避停火呼籲，川普對普亭的態度愈發不耐。他稍早已表示將恢復供應烏克蘭防禦性武器，取消國防部更早前暫緩軍援的決定。

那項軍援暫停一度引發外界憂慮，認為美國可能正逐步抽身，對於抵擋俄羅斯緩慢但持續推進的攻勢缺乏意願。

川普上周曾預告，將在當地時間14日發表針對俄羅斯的重大聲明，但拒絕透露是否有關國會研擬對俄的新一輪制裁。

另外，川普本周將會晤北約秘書長呂特，預計討論烏克蘭及其他問題。