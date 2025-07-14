川普：南韓盼達協議 歐盟正與美協商 另提將送愛國者飛彈到烏克蘭

美國總統川普在周日（13日）返回白宮途中向記者表示，歐盟正與美國針對貿易問題進行協商，而南韓希望達成貿易協議。他還再次提到聯準會主席鮑爾應該下台，也透露計劃把更多愛國者飛彈送到烏克蘭。

除了談到與歐盟、南韓的貿易協商，川普又再度提到鮑爾，表示「我希望他辭職，他應該辭職，因為他對這個國家非常不好」。

川普表示，美國將向烏克蘭提供更多愛國者防空系統，這是烏克蘭長期要求的武器，用以防禦俄羅斯的空襲。

川普周日對記者表示：「我們不會為這些系統付任何錢，但我們會把愛國者系統送過去，因為他們急需這些東西。」

這項決定顯示川普態度出現轉變。自他第二任期開始以來，他一直未批准任何對烏克蘭的新武器援助，反而試圖遊說俄羅斯總統普丁重回談判桌，並主張他能讓戰事停火，而他的前任、前總統拜登未能做到。

川普周日表示，美國將提供先進武器，且烏克蘭「將會全額支付」這些軍備的費用。他上周曾透露，將在本周一針對俄羅斯議題發表一項聲明，但拒絕透露是否會包括國會正在考慮的新制裁措施。川普補充說，自己對普丁「非常失望」，「他講話很溫和，然後晚上就去轟炸所有人」。