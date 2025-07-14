停火談不攏 以色列再空襲加薩釀30死

路透報導，以色列與巴勒斯坦代表團在卡達首都多哈談判停火協議，但進度陷入停滯，雙方主要歧見在於以軍從加薩撤軍的範圍。在此同時，加薩民防機構表示，以色列十三日發動空襲，造成至少三十名巴勒斯坦人死亡，其中六名兒童在一座供水站附近喪命。

一名以色列官員告訴路透，針對美方提出的六十天停火方案，雙方間接談判十二日整天都還在進行，至今已經談了七天。美國總統川普先前表示，希望這項美國支持的新停火提案能很快取得突破。該協議內容包括分階段釋放人質、以軍撤離，以及進一步就結束戰爭進行討論。

巴勒斯坦消息人士表示，哈瑪斯拒絕以色列提出的撤軍地圖，因為這會讓以軍保留對加薩約百分之四十的控制權，包括南部的拉法全境，以及加薩北部和東部更多區域。兩名以色列消息人士透露，哈瑪斯要求以軍撤回到之前停火時的控制線，也就是以色列在今年三月重啟攻勢前的部署位置。

巴勒斯坦消息人士指出，人道援助安排以及對結束戰爭的保證也成為談判的難題，並表示若美國進一步介入，危機有可能化解。

美聯社報導，加薩衛生部十三日表示，以哈戰爭已造成超過五萬八千人死亡，超過一半死者是婦孺。加薩民防局發言人巴薩爾告訴路透，在加薩走廊中部，一架無人機擊中紐瑟拉特難民營「流離失所者聚集地區內的一座飲用水供水站」，造成八人死亡，包含六名兒童，另有數人受傷。

以色列軍方表示，他們當時瞄準一名武裝分子，但由於技術故障，彈藥落到「距離目標數十公尺」的地方。以軍表示，正在調查此事。