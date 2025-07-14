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停火談不攏 以色列再空襲加薩釀30死

聯合報／ 國際中心／綜合報導
經歷以色列前一晚空襲後，加薩中部紐瑟拉特的巴勒斯坦民眾十三日坐在一棟被炸毀的房屋瓦礫中。法新社
經歷以色列前一晚空襲後，加薩中部紐瑟拉特的巴勒斯坦民眾十三日坐在一棟被炸毀的房屋瓦礫中。法新社

路透報導，以色列與巴勒斯坦代表團在卡達首都多哈談判停火協議，但進度陷入停滯，雙方主要歧見在於以軍從加薩撤軍的範圍。在此同時，加薩民防機構表示，以色列十三日發動空襲，造成至少三十名巴勒斯坦人死亡，其中六名兒童在一座供水站附近喪命。

一名以色列官員告訴路透，針對美方提出的六十天停火方案，雙方間接談判十二日整天都還在進行，至今已經談了七天。美國總統川普先前表示，希望這項美國支持的新停火提案能很快取得突破。該協議內容包括分階段釋放人質、以軍撤離，以及進一步就結束戰爭進行討論。

巴勒斯坦消息人士表示，哈瑪斯拒絕以色列提出的撤軍地圖，因為這會讓以軍保留對加薩約百分之四十的控制權，包括南部的拉法全境，以及加薩北部和東部更多區域。兩名以色列消息人士透露，哈瑪斯要求以軍撤回到之前停火時的控制線，也就是以色列在今年三月重啟攻勢前的部署位置。

巴勒斯坦消息人士指出，人道援助安排以及對結束戰爭的保證也成為談判的難題，並表示若美國進一步介入，危機有可能化解。

美聯社報導，加薩衛生部十三日表示，以哈戰爭已造成超過五萬八千人死亡，超過一半死者是婦孺。加薩民防局發言人巴薩爾告訴路透，在加薩走廊中部，一架無人機擊中紐瑟拉特難民營「流離失所者聚集地區內的一座飲用水供水站」，造成八人死亡，包含六名兒童，另有數人受傷。

以色列軍方表示，他們當時瞄準一名武裝分子，但由於技術故障，彈藥落到「距離目標數十公尺」的地方。以軍表示，正在調查此事。

伊朗 以色列

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