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遭到數度襲擊！加薩民防機構：以色列空襲造成至少29死

中央社／ 加薩市13日綜合外電報導
以色列在夜間襲擊了加薩走廊中部的努塞拉特，一名巴勒斯坦男孩從房屋廢墟中搶救出一張床墊。法新社
以色列在夜間襲擊了加薩走廊中部的努塞拉特，一名巴勒斯坦男孩從房屋廢墟中搶救出一張床墊。法新社

加薩走廊民防機構表示，以色列今天發動空襲，造成至少29名巴勒斯坦人死亡，其中6名兒童在一座供水站附近喪命。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，加薩市在夜間和今晨數度遭到空襲，造成8人死亡，其中「包含一些婦孺」，另有數人受傷。

巴薩爾表示，以色列的空襲波及加薩市以南紐瑟拉特（Nuseirat）難民營附近一戶家庭，造成「10人殉難，數人受傷」。

他補充說，在加薩走廊中部，1架無人機擊中紐瑟拉特難民營「流離失所者聚集地區內的一座飲用水供水站」，造成8人死亡，包含6名兒童，另有數人受傷。

巴薩爾也說，在加薩走廊南部，以色列戰機襲擊沿海地區馬瓦希（Al-Mawasi）收容流離失所巴勒斯坦民眾的一座帳篷，造成3死。

由於新聞媒體在加薩走廊面臨限制，要進入當地許多地區困難重重，意味法新社無法獨自核實加薩民防機構與其他單位提供的傷亡人數和相關細節。

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