伊朗外長：與國際原子能總署將以新形式合作

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇今天表示，德黑蘭與聯合國（UN）旗下核子監督機關國際原子能總署（IAEA）「將會以新形式」來進行合作。伊朗本月初立法暫停配合國際原子能總署。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）在伊朗首都德黑蘭表示：「我們與國際原子能總署的合作並未停止，而是將採取新的形式。」

他補充說，伊朗將以個案審核方式來處理監督伊朗核場所的要求，「以安全無虞為考量」。

阿拉奇還對現場外交官表示，伊朗仍然準備好透過外交來建立外界對於其核子計畫的信心，「但在此之前，對方必須說服我方他們也想要外交，而非用外交來掩飾其他目標或目的」。

伊朗 以色列

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