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聯合國：加薩近800人取物資時遇害 多命喪糧援站附近

中央社／ 加薩市11日綜合外電報導
加薩走廊民防機構表示，以色列部隊今天在當地至少導致30人身亡，其中10名死者當時正在等待援助物資。圖／法新社
加薩走廊民防機構表示，以色列部隊今天在當地至少導致30人身亡，其中10名死者當時正在等待援助物資。圖／法新社

加薩走廊民防機構表示，以色列部隊今天在當地至少導致30人身亡，其中10名死者當時正在等待援助物資。聯合國指出，自5月底以來，加薩已有近800人在試圖取得糧食時喪生。

法新社報導，根據聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani），大多數死亡事件發生在美國與以色列支持的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）所營運糧援站附近。

夏姆達薩尼今天談到，從GHF於5月底開始在加薩走廊（Gaza Strip）運作至7月7日為止，「我們目前已記錄到798起死亡事件，其中615起是在GHF設施附近發生」。

民間組織GHF擁有美國與以色列官方支持，但混亂場面以及屢有報導稱以色列軍隊向等待領取援助配給的民眾開火，有損GHF的行動。

聯合國各機構和主要援助組織拒絕與GHF合作，因為憂心GHF旨在迎合以色列軍事目標，違反基本人道主義原則。

針對聯合國數據，以色列軍方回應，已努力盡可能減少「民眾與（軍隊）之間可能發生的衝突」。

聯合國 加薩走廊 伊朗 以色列

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