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伊朗為核設施被炸報復攻擊卡達美軍基地 衛星照揭戰果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Planet Labs PBC攝於6月23日（左）與 6月25日（右）的衛星照片顯示了伊朗襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地前後對照。可見白色的雷達罩25日已不見蹤影。美聯社
Planet Labs PBC攝於6月23日（左）與 6月25日（右）的衛星照片顯示了伊朗襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地前後對照。可見白色的雷達罩25日已不見蹤影。美聯社

美國總統川普6月21日宣布，美軍伊朗三處關鍵核子設施發動空襲，伊朗隨後於23日對美國位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動報復性攻擊。美聯社11日分析的衛星照片顯示，伊朗的飛彈擊中基地內一座用於安全通訊設備所在的雷達罩。

烏代德空軍基地是美國中央司令部（CENTCOM）前進指揮部所在地，但可能是因為美軍事先已進行疏散作業，伊朗的報復性攻擊造成損害相對有限。川普事後宣稱，伊朗的攻擊非常軟弱，共發射14枚飛彈，其中13枚遭到攔截，另有一枚不具威脅。

根據Planet Labs PBC拍攝的衛星影像，就在6月23日早晨，距離攻擊發生前僅數小時，烏代德空軍基地內的雷達罩仍清晰可見。但6月25日及之後每天的影像顯示，該圓頂已不見蹤影，鄰近一座建築物出現部分損毀，其餘區域則大致保持完好。

位於英國倫敦的「伊朗國際新聞」（Iran International）最早披露此事，引用的是另一家衛星影像供應商照片。而在美聯社報導發布數小時後，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，一枚伊朗彈道飛彈擊中雷達罩。

帕內爾在聲明中表示，這次飛彈攻擊「對基地設備和設施造成的損害極為有限」。並強調：「烏代德空軍基地仍維持全面運作，具備執行任務的能力。」白宮在帕內爾證實後未予置評。卡達方面則未對這次損害做出回應。

美聯社指出，駐紮在烏代德空軍基地的美國空軍第379遠征航空聯隊（379th Air Expeditionary Wing）2016年時宣布，基地安裝一套價值1500萬美元的設備，名為「現代化企業終端」（modernized enterprise terminal）系統。照片顯示，該設備設置於一座雷達罩穹頂內，內含一座衛星天線。

根據報導，伊朗最高領袖哈米尼的顧問、強硬派教士阿拉莫洛達（Ahmad Alamolhoda）之前曾聲稱，烏代德空軍基地的通訊在攻擊中遭到切斷，可能顯示他已知曉穹頂遭擊中。

這張美國空軍提供的新聞照片顯示，第379遠征通訊中隊指揮官阿福德中校2016年6月站在卡達烏代德空軍基地「現代化企業終端」所在的雷達罩前。美聯社
這張美國空軍提供的新聞照片顯示，第379遠征通訊中隊指揮官阿福德中校2016年6月站在卡達烏代德空軍基地「現代化企業終端」所在的雷達罩前。美聯社

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