伊朗為核設施被炸報復攻擊卡達美軍基地 衛星照揭戰果

美國總統川普6月21日宣布，美軍對伊朗三處關鍵核子設施發動空襲，伊朗隨後於23日對美國位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動報復性攻擊。美聯社11日分析的衛星照片顯示，伊朗的飛彈擊中基地內一座用於安全通訊設備所在的雷達罩。

烏代德空軍基地是美國中央司令部（CENTCOM）前進指揮部所在地，但可能是因為美軍事先已進行疏散作業，伊朗的報復性攻擊造成損害相對有限。川普事後宣稱，伊朗的攻擊非常軟弱，共發射14枚飛彈，其中13枚遭到攔截，另有一枚不具威脅。

根據Planet Labs PBC拍攝的衛星影像，就在6月23日早晨，距離攻擊發生前僅數小時，烏代德空軍基地內的雷達罩仍清晰可見。但6月25日及之後每天的影像顯示，該圓頂已不見蹤影，鄰近一座建築物出現部分損毀，其餘區域則大致保持完好。

位於英國倫敦的「伊朗國際新聞」（Iran International）最早披露此事，引用的是另一家衛星影像供應商照片。而在美聯社報導發布數小時後，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，一枚伊朗彈道飛彈擊中雷達罩。

帕內爾在聲明中表示，這次飛彈攻擊「對基地設備和設施造成的損害極為有限」。並強調：「烏代德空軍基地仍維持全面運作，具備執行任務的能力。」白宮在帕內爾證實後未予置評。卡達方面則未對這次損害做出回應。

美聯社指出，駐紮在烏代德空軍基地的美國空軍第379遠征航空聯隊（379th Air Expeditionary Wing）2016年時宣布，基地安裝一套價值1500萬美元的設備，名為「現代化企業終端」（modernized enterprise terminal）系統。照片顯示，該設備設置於一座雷達罩穹頂內，內含一座衛星天線。