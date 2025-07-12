內唐亞胡稱願談加薩永久停火 但哈瑪斯須非軍事化

以色列總理內唐亞胡十日在華府發表視訊演說時指稱，以色列準備在六十天休戰期就加薩永久停火進行談判，但前提是加薩必須實現以色列的基本條件，即哈瑪斯放下武器且不再擁有治理或軍事能力。

內唐亞胡九日提到，美國總統的中東特使威科夫提議加薩六十天停火，以換取巴勒斯坦武裝團體釋放仍遭關押在加薩的廿名人質中的半數。

內唐亞胡說，加薩開始停火時，「我們將就永久結束戰爭進行談判」，但先決條件是加薩必須實現非軍事化。

內唐亞胡還說，若能透過談判達成（加薩非軍事化的目標），那再好不過。但要是六十天內無法透過談判實現，我們將透過其他方式，使用武力、動用我們（以色列）英勇的軍隊」。

哈瑪斯九日才宣稱已同意釋放十名倖存人質，但十日就改口稱反對停火協議，理由是該協議讓以色列在以哈戰後的加薩仍擁有大規模的軍事部署。哈瑪斯還希望，人道援助能自由進入加薩，以舒緩人道危機，並為加薩的持久和平提供「真正保障」。

以哈戰爭於前年十月七日爆發，以色列和哈瑪斯六日在擔任中間人的卡達多哈展開間接會談，試圖就暫時停火達成協議。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，以色列今年稍早片面對加薩實施為期十一周的人道物資封鎖，使兩百多萬名巴勒斯坦人面臨饑荒和更嚴重的人道危機。