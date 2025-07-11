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尼坦雅胡：盼數天內與哈瑪斯達成人質協議

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他希望能在幾天內達成協議，讓更多遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）扣押的以色列人質得以獲釋。

路透社報導，尼坦雅胡說，目前仍有50名人質遭哈瑪斯俘虜；據信其中只有20人還活著。

尼坦雅胡在美國媒體「新聞頭條」（Newsmax）今天播出的「葛瑞塔范沙士特倫紀錄」（The Recordwith Greta Van Susteren）節目專訪中說道：「我想把他們全部救出來。我們現在有一項協議，據稱可以帶出一半還活著的人與一半死去的人。」

尼坦雅胡指出：「如此一來，我們還剩下10名活人質、約12具遺體在對方手中，但我也會把他們都帶出來。希望我們能在幾天內達成協議。」

伊朗 以色列

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