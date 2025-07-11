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聯合國：美國對專家祭制裁 將立下危險先例

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導

聯合國今天警告指出，美國對一位批評華府加薩政策的專家祭出制裁，正在立下「危險的先例」，呼籲美方解除制裁。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）也呼籲停止對聯合國和國際刑事法院（ICC）等國際組織所任命人員的「攻擊和威脅」。國際刑事法院的法官也是美國制裁的對象。

圖克在聲明中說：「我敦促美國儘快撤銷對聯合國人權理事會（UNHRC）特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）的制裁。這項制裁是針對她本著職責，調查被占巴勒斯坦領土人權情況所承擔的工作而實施。」

出生於義大利的艾班尼斯本月稍早發布措辭嚴厲的報告，譴責一些企業「從以色列在巴勒斯坦被占領土的非法占領、種族隔離及現在的種族滅絕經濟中獲利」。

與此同時，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）堅稱，「對特別報告員實施制裁是一個危險的先例」。

杜雅里克在紐約向媒體表示，對聯合國任何專家或官員進行片面制裁是「不可接受的」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天宣布華府將對艾班尼斯實施制裁，因為「她以不正當且可恥的方式，促使（國際刑事法院）對美國和以色列官員、企業和高層採取行動」。

艾班尼斯說這些制裁經過「精心設計，用來削弱我的使命」。她在訪問斯洛維尼亞期間對記者說：「我會繼續做我該做的事。」

目前還不清楚這次制裁措施的相關細節。

伊朗 以色列

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