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加薩悲歌不斷 牙牙學語幼童在診所外命喪空襲

中央社／ 加薩市10日綜合外電報導

加薩走廊民防局表示，以色列今天對加薩走廊的空襲行動造成66人死亡，包括8名孩童，他們在一間診所外排隊領營養補給品時罹難。

法新社報導，民防局指出，加薩走廊（Gaza Strip）中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）的空襲事件造成17人喪生，包括這些孩童。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）說法，死者包括1名1歲男童，他的母親傷勢嚴重。這位媽媽說就在幾小時前，她的孩子才剛說出第1句話。

UNICEF執行主任羅素（Catherine Russell）在聲明中說：「任何父母都不該經歷如此悲劇。」她還說：「殺害這些試圖取得救命援助的家庭簡直天理不容。」

營運這間診所的世界健康基金會（Project Hope）表示，這些受害者是因營養不良、受感染和患病而在診所外等待治療。據這個總部設於美國的慈善團體統計，共有15人遇難，包括10名孩童和2名女性。

基金會董事長兼執行長陶貝（Rabih Torbay）說，這次的空襲「公然違反國際人道主義法」。

事發當時有數十人在排隊，多數是婦孺。

30歲男子埃迪（Yousef Al-Aydi）也排在隊伍內，他接受電話採訪時向法新社說：「忽然間，我們聽到無人機靠近，接著就發生爆炸了。地面開始震動，眼前一切變成鮮血四濺的景象，以及震耳的尖叫聲。」

以色列先前宣布擴大在加薩的軍事行動。加薩的戰火為當地200多萬人帶來嚴峻的人道主義危機。

以色列軍方告訴法新社，他們在迪爾巴拉鎖定的對象是一名曾於2023年10月7日潛入以色列的哈瑪斯（Hamas）武裝分子。

以色列軍方表示，對於與此事無關的人員遭受波及感到遺憾，並說他們會盡量降低傷害，且已對這起事件展開調查。

伊朗 以色列

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